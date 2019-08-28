2019-08-28T14:31:23+03:00
Происшествия

В Новосибирске правительство региона обеспечивает координацию мер при ликвидации последствий обрушения в Ленинском районе

Рассматривается вопрос об оказании предусмотренных законодательством мер помощи пострадавшим и семьям погибших
Ульяна ДЖАНКОВА
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От имени правительства региона Сергей Семка выразил соболезнования родным и близким погибших. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской областиОт имени правительства региона Сергей Семка выразил соболезнования родным и близким погибших. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
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Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов и заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка побывали на месте обрушения стены здания на улице Ударной.

На месте ЧП они проконтролировали ход ликвидации последствий обрушения.

— Поисковые работы завершены, трое человек из 13 находившихся на месте обрушения, погибли, один находится в больнице. На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ по реконструкции здания, медики, а также психологи МЧС. Следственный комитет проводит расследование, — отметил Сергей Семка.

«Стена была аварийной, нельзя было работать» - мужчина предупреждал об опасности на улице Ударной. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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От имени правительства региона Сергей Семка выразил соболезнования родным и близким погибших.

По поручению главы региона Андрея Травникова ситуация находится на контроле комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности регионального правительства и будет рассмотрена в ближайшее время.

Министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил, что на месте происшествия еще работают врачи скорой помощи и медицины катастроф.

По делу о гибели рабочих под рухнувшей стеной могут возникнуть и другие уголовные статьи. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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— Пациенту в 34-й больнице оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние его стабильное, — отметил он.

Правительством региона рассматривается вопрос об оказании предусмотренных законодательством мер помощи пострадавшим и семьям погибших

ИСТОЧНИК KP.RU

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