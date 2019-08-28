Предварительной причиной ЧП на насосной станции названо сползание грунта
Возможной причиной обрушения стены насосной станции на улице Ударная 1\1а, произошедшего днем 28 августа, стало сползание грунта во время ремонтных работ при реконструкции здания. Об этом сообщили в пресс-службе Мэрии города Новосибирска.
— По предварительным данным, при реконструкции данного здания произошло сползание грунта, которое и повлекло за собой обрушение стены, — сообщили в пресс-центре Мэрии.
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Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, который прибыл на место случившегося, также утверждает, что главной задачей для экстренных служб было найти и спасти людей, оказавшихся под завалами.
По последним данным, во время ЧП погибли трое рабочих, один был доставлен в Городскую клиническую больницу № 34 с множественными переломами, ушибами и другими травмами.
Обрушение стены в Новосибирске: под завалами ищут людей.Алена МАРТЫНОВА
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ЧП произошло на улице Ударной во время реконструкции здания.
- Обрушение произошло в районе 12.20 по местному времени. Обрушилась стена. На месте ЧП проводятся спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция, во время которой произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, сколько человек - уточняется. Спасатели вытащили из-под завалов одного человека, он передан медикам (подробности).
«Стена была аварийной, нельзя было работать» - мужчина предупреждал об опасности на улице Ударной. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
«Работать там было нельзя, а начальство сказало: «Надо!»
— У меня здесь работает брат. Он еще утром сфотографировал все безобразия, говорит, стена была аварийная, она была не закреплена. Там подходить к ней никаким образом нельзя было. То есть работать нельзя было, а начальство им сказало: «Идите и работайте»! Они не прислушались к просьбам рабочих, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Наумова (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU