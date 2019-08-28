Предварительной причиной ЧП на насосной станции названо сползание грунта

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-28T13:32:29+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии

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Возможной причиной обрушения стены насосной станции на улице Ударная 1\1а, произошедшего днем 28 августа, стало сползание грунта во время ремонтных работ при реконструкции здания. Об этом сообщили в пресс-службе Мэрии города Новосибирска.

— По предварительным данным, при реконструкции данного здания произошло сползание грунта, которое и повлекло за собой обрушение стены, — сообщили в пресс-центре Мэрии.

По делу о гибели рабочих под рухнувшей стеной могут возникнуть и другие уголовные статьи. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, который прибыл на место случившегося, также утверждает, что главной задачей для экстренных служб было найти и спасти людей, оказавшихся под завалами.

По последним данным, во время ЧП погибли трое рабочих, один был доставлен в Городскую клиническую больницу № 34 с множественными переломами, ушибами и другими травмами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728565" frameborder="0"></iframe> Обрушение стены в Новосибирске: под завалами ищут людей.Алена МАРТЫНОВА

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ЧП произошло на улице Ударной во время реконструкции здания.

- Обрушение произошло в районе 12.20 по местному времени. Обрушилась стена. На месте ЧП проводятся спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция, во время которой произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, сколько человек - уточняется. Спасатели вытащили из-под завалов одного человека, он передан медикам (подробности).

«Стена была аварийной, нельзя было работать» - мужчина предупреждал об опасности на улице Ударной. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

«Работать там было нельзя, а начальство сказало: «Надо!»

— У меня здесь работает брат. Он еще утром сфотографировал все безобразия, говорит, стена была аварийная, она была не закреплена. Там подходить к ней никаким образом нельзя было. То есть работать нельзя было, а начальство им сказало: «Идите и работайте»! Они не прислушались к просьбам рабочих, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Наумова (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU