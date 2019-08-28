«Собака завыла, как на покойника»: пес показал, где может находиться рабочий под рухнувшей насосной станции

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-28T12:30:42+03:00

Кинологи и спасатели МЧС ищут последнего человека, который погребен под обломками здания

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Кинологическая собака дала знак, где может находится последний рабочий под рухнувшей насосной станции в Новосибирске. До этого пес молчал, а сейчас начала жалобно скулить.

— Собака завыла, как на покойника, так говорят неофициально. То есть показывает своим видом, где искать человека, — рассказали КП-Новосибирск местные жители. — Тут техника работает, шумит, но собака так воет, что нам даже слышно из квартиры с пятого этажа.

Напомним, сегодня, 28 августа, во время ремонта стена старой насосной станции рухнула на бригаду рабочих. Под завалами оказались более 10 человек. Спасатели достали двух погибших. Один человек с переломами находится в больнице, остальные отделались мелкими травмами. Судьба одного рабочего остается неизвестной, его под завалами ищут сотрудники МЧС и кинологи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728591" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске обрушилась стена здания.12 человек оказались под рухнувшей кирпичной стеной. ЧП произошло в Новосибирске на улице Ударной во время реконструкции здания, следователи уже возбудили уголовное дело.

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Под завалами могут находится как минимум 10 человек. В СКР уже возбудили уголовное дело:

- Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области (подробности).

12 человек оказались под рухнувшей кирпичной стеной в Новосибирске

ЧП произошло на улице Ударной во время реконструкции здания.

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили информацию о ЧП.

- Обрушение произошло в районе 12.20 по местному времени. Обрушилась стена. На месте ЧП проводятся спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция, во время которой произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, сколько человек - уточняется. Спасатели вытащили из-под завалов одного человека, он передан медикам (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU