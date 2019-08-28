Реконструкция насосной станции будет приостановлена на несколько дней

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-28T12:17:54+03:00

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Реконструкция старого здания насосной станции в Новосибирске на улице Ударная 1\1а, во время которой стена обрушилась прямо на рабочих, будет приостановлена на несколько дней. Сибирская генерирующая компания планирует позже получить разрешение на продолжение ремонтных работ.

— Мы получим разрешение на продолжение реконструкции и будем продолжать вести работы максимально эффективно, — рассказал директор новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков. — Сдвигаться вправо нам просто некуда, ведь скоро начнется отопительный сезон.

Напомним, на данный момент известно, что во время обрушения два человека погибли, один рабочий до сих пор находится под завалами и один пострадавший доставлен в Городскую клиническую больницу № 34 с множественными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU