2019-08-28T12:17:54+03:00
Происшествия

Реконструкция насосной станции будет приостановлена на несколько дней

Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании
Алена КУЛЕШОВА
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Реконструкцию насосной станции приостановят на несколько дней. Фото: "АСТ-54"Реконструкцию насосной станции приостановят на несколько дней. Фото: "АСТ-54"
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Реконструкция старого здания насосной станции в Новосибирске на улице Ударная 1\1а, во время которой стена обрушилась прямо на рабочих, будет приостановлена на несколько дней. Сибирская генерирующая компания планирует позже получить разрешение на продолжение ремонтных работ.

— Мы получим разрешение на продолжение реконструкции и будем продолжать вести работы максимально эффективно, — рассказал директор новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков. — Сдвигаться вправо нам просто некуда, ведь скоро начнется отопительный сезон.

Напомним, на данный момент известно, что во время обрушения два человека погибли, один рабочий до сих пор находится под завалами и один пострадавший доставлен в Городскую клиническую больницу № 34 с множественными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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