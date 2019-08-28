2019-08-28T12:16:14+03:00
Происшествия

«Он захлебнулся в жиже»: найдено второе тело под завалами на новосибирской насосной станции

По предварительным данным, погибший — рабочий Андрей Григорьев
Виктория МИНАЕВААлена МАРТЫНОВА
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Спасатели нашли погибшего рабочего.Спасатели нашли погибшего рабочего.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирске достали второе тело погибшего рабочего на насосной станции по улице Ударная. Напомним, там стена рухнула на рабочих, под завалами оказались более 10 человек. Спасатели извлекли из-под завалов второе тело погибшего. По данным КП-Новосибирск, это рабочий Андрей Григорьев. Его опознали знакомые.

— Вчера шел ливень. Там глина вся эта размокла, а его туда придавило, получается, он захлебнулся в этой жиже. Если бы не было дождя, может еще можно было бы спасти, — рассказали КП-Новосибирск знакомые Андрея.

Сейчас остается под завалами еще один человек. Один рабочий находится в больнице, у него различные переломы, остальные отделали испугом и синяками. В СКР уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

Обрушение стены в Новосибирске: под завалами ищут людей.Алена МАРТЫНОВА

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ЧП произошло на улице Ударной во время реконструкции здания.

- Обрушение произошло в районе 12.20 по местному времени. Обрушилась стена. На месте ЧП проводятся спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция, во время которой произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, сколько человек - уточняется. Спасатели вытащили из-под завалов одного человека, он передан медикам (подробности).

«Работать там было нельзя, а начальство сказало: «Надо!»: под завалами насосной станции в Новосибирске остаются двое

— У меня здесь работает брат. Он еще утром сфотографировал все безобразия, говорит, стена была аварийная, она была не закреплена. Там подходить к ней никаким образом нельзя было. То есть работать нельзя было, а начальство им сказало: «Идите и работайте»! Они не прислушались к просьбам рабочих, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Наумова (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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