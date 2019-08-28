Достали еще одного: под завалом уже около трех часов остается рабочий

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-28T12:25:53+03:00

На месте обрушения кирпичной стены достали еще одного погибшего

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На месте ЧП в Ленинском районе Новосибирска работают сотрудники МАСС, главное управление МЧС и СГК.

— На прилегающей территории бессменно работают спасатели. Также на месте организовано питание, чтобы интенсивность работ не снижалась, — добавил с места происшествия мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По предварительным данным, во время реконструкции здания произошло сползание грунта, и стена обрушилась.

В СГК, которая владела зданием, заявили о готовности помочь семьям погибших и пострадавших рабочих. На данный момент число погибших - двое.

В связи с обрушением стены на насосной станции в Ленинском районе, следователями возбуждено уголовное дело по статье — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ИСТОЧНИК KP.RU