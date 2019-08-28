2019-08-28T12:25:53+03:00
Происшествия

Достали еще одного: под завалом уже около трех часов остается рабочий

На месте обрушения кирпичной стены достали еще одного погибшего
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
СГК обещает помочь семьям погибших рабочих.СГК обещает помочь семьям погибших рабочих.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

На месте ЧП в Ленинском районе Новосибирска работают сотрудники МАСС, главное управление МЧС и СГК.

— На прилегающей территории бессменно работают спасатели. Также на месте организовано питание, чтобы интенсивность работ не снижалась, — добавил с места происшествия мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По предварительным данным, во время реконструкции здания произошло сползание грунта, и стена обрушилась.

В СГК, которая владела зданием, заявили о готовности помочь семьям погибших и пострадавших рабочих. На данный момент число погибших - двое.

В связи с обрушением стены на насосной станции в Ленинском районе, следователями возбуждено уголовное дело по статье — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Его пытаются реанимировать": из-под завалов в Новосибирске достали последнего рабочего
«Собака завыла, как на покойника»: пес показал, где может находиться рабочий под рухнувшей насосной станции
Реконструкция насосной станции будет приостановлена на несколько дней
«Он захлебнулся в жиже»: найдено второе тело под завалами на новосибирской насосной станции
Матерящихся бабушек сдали в полицию
Причины обрушения выясняем: на месте обвала стены работали 17 человек
Один пострадавший под завалом стены был доставлен в больницу
Под завалами на насосной станции остаются пять человек
Остались двое: работы по поиску рабочих на насосной станции продолжаются
«При мне одно тело достали, на носилках несли»: рабочих достают из-под завала
Прокуратура начала проверку по ЧП на насосной станции, где 12 рабочих оказались под завалом
Поиски продолжаются: 50 спасателей ищут людей под завалом
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены на рабочих в Новосибирске
На место приехали МЧС и «скорая»: из-под завала достали одного рабочего
В Общественной наблюдательной комиссии появятся новые лица
«Когда сделал юбку из ветчины»: сибирячка удивила пассажиров метро «вкусным» платьем
«Летний кайф»: сибирячка показала нескромный танец у колеса обозрения
Застройщика, укравшего 145 миллионов рублей у новосибирских дольщиков, отправили в колонию