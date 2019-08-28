Матерящихся бабушек сдали в полицию

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-28T11:45:33+03:00

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали двух пожилых женщин и передали их сотрудникам полиции

Изменить размер текста: A A

27 августа в салоне сотовой связи на проспекте Дзержинского две дамы преклонного возраста устроили скандал. Они громко, и не стесняясь в выражениях, в присутствии посетителей высказывались о работе администрации учреждения.

Подобные действия в общественном месте, которым является салон связи, квалифицируются как мелкое хулиганство.

Закон равен для всех. И бабушки не являются исключением. Поэтому бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ не стали принимать во внимание пожилой возраст нарушительниц общественного порядка и задержали пенсионерок.

Прибывший по вызову наряд полиции увез бабушек в отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU