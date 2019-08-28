2019-08-28T11:31:27+03:00
Происшествия

Причины обрушения выясняем: на месте обвала стены работали 17 человек

По уточненным данным, на объекте работало 84 человека, в зоне обрушения находились 17 рабочих
Надежда ЯРКОВА
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В зоне обрушения находилось 17 рабочих.В зоне обрушения находилось 17 рабочих.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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ЧП произошло сегодня днем в Ленинском районе Новосибирска. Под завалами пока находится еще двое рабочих.

— Во время происшествия на объекте работало 84 человека. В зоне обрушения находились 17 рабочих. На данный момент один человек умер, — прокомментировал на месте происшествия директор СГК. — В настоящий момент причины крушения выясняются.

Также директор компании Андрей Колмаков отметил, что на станции меняли оборудование. Это был масштабная работа. Когда закончат реконструкцию неизвестно.

Напомним, происшествие случилось сегодня около 12:20 в Ленинском районе Новосибирска. Под завалом от рухнувшей плиты оказались 12 рабочих. Их бригада осуществляла строительные работы по реконструкции здания насосной станции.

Сейчас спасательные работы продолжаются.

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания

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ИСТОЧНИК KP.RU

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