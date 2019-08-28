Причины обрушения выясняем: на месте обвала стены работали 17 человек
ЧП произошло сегодня днем в Ленинском районе Новосибирска. Под завалами пока находится еще двое рабочих.
— Во время происшествия на объекте работало 84 человека. В зоне обрушения находились 17 рабочих. На данный момент один человек умер, — прокомментировал на месте происшествия директор СГК. — В настоящий момент причины крушения выясняются.
Также директор компании Андрей Колмаков отметил, что на станции меняли оборудование. Это был масштабная работа. Когда закончат реконструкцию неизвестно.
Напомним, происшествие случилось сегодня около 12:20 в Ленинском районе Новосибирска. Под завалом от рухнувшей плиты оказались 12 рабочих. Их бригада осуществляла строительные работы по реконструкции здания насосной станции.
Сейчас спасательные работы продолжаются.
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
ИСТОЧНИК KP.RU