2019-08-28T11:03:07+03:00
Происшествия

Один пострадавший под завалом стены был доставлен в больницу

Об этом сообщил главный врач «Скорой помощи»
Алена КУЛЕШОВА
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Один пострадавший под завалами стены уже доставлен в больницу. Фото: ГУ МЧС по НСООдин пострадавший под завалами стены уже доставлен в больницу. Фото: ГУ МЧС по НСО
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После обрушения кирпичной стены на улице Ударная 1/1а одного пострадавшего уже доставили в больницу. Бригада «Скорой помощи» доставила его в Городскую клиническую больницу № 34 с множественными травмами.

— Мы прибыли на место происшествия спустя 6 минут после поступления вызова, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач «Скорой помощи». — На месте работают четыре бригады скорой помощи, одно человека медики уже доставили в больницу с множественными переломами, ушибами и травмами из-за состояния сдавливания.

В отделении хирургии корреспонденту КП-Новосибирск подтвердили, что к ним поступил пациент, пострадавший под этой стеной.

— На данный момент мужчина жив, несмотря на множественные травмы, его жизни ничего не угрожает, — пояснили в приемном покое отделения хирургии.

Как сообщает мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, на данный момент в больницу были доставлены уже двое человек.

— Основной вопрос был: сколько людей под завалами осталось. Долго не могли понять, то есть были переклички, подсчеты, — говорит мэр. — Сейчас остановились на том, что мы ищем двоих человек. Это предположительно. Но таковы последние данные. Сейчас двое находятся в больнице. К сожалению одного потеряли. И двоих ищем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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