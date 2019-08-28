Остались двое: работы по поиску рабочих на насосной станции продолжаются
На месте происшествия работает оперативный штаб МЧС и спасатели, а также реаниматологи.
Происшествие произошло сегодня днем в Ленинском районе Новосибирска. Под завалом от рухнувшей плиты оказались 12 рабочих. Их бригада осуществляла строительные работы по реконструкции здания насосной станции.
- Сейчас под завали остаются двое рабочих, — уточнили в пресс-службе СГК.
Добавим, что прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности при строительстве и реконструкции здания. Следователи возбудили уголвное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
ИСТОЧНИК KP.RU