Остались двое: работы по поиску рабочих на насосной станции продолжаются

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-28T10:41:46+03:00

На месте ЧП работают кинологи с собаками. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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На месте происшествия работает оперативный штаб МЧС и спасатели, а также реаниматологи.

Происшествие произошло сегодня днем в Ленинском районе Новосибирска. Под завалом от рухнувшей плиты оказались 12 рабочих. Их бригада осуществляла строительные работы по реконструкции здания насосной станции.

- Сейчас под завали остаются двое рабочих, — уточнили в пресс-службе СГК.

Добавим, что прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности при строительстве и реконструкции здания. Следователи возбудили уголвное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

ИСТОЧНИК KP.RU