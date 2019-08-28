2019-08-28T10:31:46+03:00
Происшествия

Под завалами на насосной станции остаются пять человек

На месте завала рабочих ищут кинологи с собаками
Надежда ЯРКОВА
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На месте ЧП работают кинологи с собаками.На месте ЧП работают кинологи с собаками.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сегодня, 28 августа, около 12:20 произошло обрушение стены хозяйственного строения административного здания на ПНС-2 по улице Ударная, 1/1а в Ленинском районе Новосибирска. Это произошло во время строительных работ по реконструкции здания насосной станции.

— На участке во время обрушения работало 10 человек бригады. На данный момент из-под завала извлечены три человека: один погиб, один не пострадал, у одного перелом ноги. Сейчас под завалами остаются 5 человек. Их ищут кинологи, — прокомментировали произошедшее в СГК.

На месте ЧП работают скорая медицинская помощь, МЧС, ведется спасательная операция. Информация по пострадавшим будет уточняться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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