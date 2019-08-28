«При мне одно тело достали, на носилках несли»: рабочих достают из-под завала

СЕГОДНЯ 10:10 2019-08-28T10:20:38+03:00

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Происшествие произошло сегодня днем в Ленинском районе Новосибирска. Под завалом от рухнувшей плиты оказались 12 рабочих. Их бригада осуществляла строительные работы по реконструкции здания насосной станции.

— При мне одно тело достали, на носилках несли, — передает с места событий корреспондент КП-Новосибирск Алена Мартынова. — Оперативный штаб МЧС пока ничего не комментирует. Тут очень много зевак, люди забираются на гаражи, чтобы посмотреть, что там случилось в этом котловане.

На месте завала работают также следователи, работники прокуратуры и всех оперативных служб.

— Пока известно, что один погиб, один «ожил», троих достали, — сообщил КП — Новосибирск источник в правоохранительных кругах.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Проводится проверка прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU