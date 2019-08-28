Прокуратура начала проверку по ЧП на насосной станции, где 12 рабочих оказались под завалом
Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности при строительстве и реконструкции здания — насосной станции по улице Ударная в Ленинском районе Новосибирска в связи с обрушением стены здания.
— И.о. прокурора района Антон Янченко работает на месте происшествия. Предварительно установлено, что подрядная организация — бригада рабочих, в рамках муниципального контракта осуществляла строительные работы по реконструкции здания насосной станции. В результате обрушения стены под завалами оказались строители, — сообщают в прокуратуре Новосибирской области.
В ходе проверки будет дана оценка действиям заказчиков, подрядчиков, проводившим работы, а также должностным лицам органов строительного надзора.
— При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU