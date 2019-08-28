Прокуратура начала проверку по ЧП на насосной станции, где 12 рабочих оказались под завалом

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-28T09:57:23+03:00

ЧП произошло во время работ на насосной станции в Кировском районе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

И.о. прокурора Ленинского района Новосибирска организовал проверку в связи с сегодняшним ЧП

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Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности при строительстве и реконструкции здания — насосной станции по улице Ударная в Ленинском районе Новосибирска в связи с обрушением стены здания.

— И.о. прокурора района Антон Янченко работает на месте происшествия. Предварительно установлено, что подрядная организация — бригада рабочих, в рамках муниципального контракта осуществляла строительные работы по реконструкции здания насосной станции. В результате обрушения стены под завалами оказались строители, — сообщают в прокуратуре Новосибирской области.

В ходе проверки будет дана оценка действиям заказчиков, подрядчиков, проводившим работы, а также должностным лицам органов строительного надзора.

— При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU