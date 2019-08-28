На место приехали МЧС и «скорая»: из-под завала достали одного рабочего
ЧП произошло на улице Ударная, 1/1 в Ленинском районе Новосибирска. Там во время реконструкции обрушилась стена. Под завалом оказалось одиннадцать человек.
— Во время работ по реконструкции здания одна из стен начала рушиться и завалила обломками рабочих. На место происшествия приехало 3 машины скорой и МЧС, — рассказывает подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
По словам очевидцев, под завалами находятся еще около 10 человек.
Также сообщают, что одного из пострадавших удалось достать, под завалами остаются около 11 человек. Информация уточняется.
Кирпичная стена обрушилась на рабочих.
ИСТОЧНИК KP.RU