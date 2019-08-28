На место приехали МЧС и «скорая»: из-под завала достали одного рабочего

СЕГОДНЯ 09:23 2019-08-28T10:13:25+03:00

Стена обвалилась во время работ по реконструкции здания, накрыв рабочих

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ЧП произошло на улице Ударная, 1/1 в Ленинском районе Новосибирска. Там во время реконструкции обрушилась стена. Под завалом оказалось одиннадцать человек.

— Во время работ по реконструкции здания одна из стен начала рушиться и завалила обломками рабочих. На место происшествия приехало 3 машины скорой и МЧС, — рассказывает подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

По словам очевидцев, под завалами находятся еще около 10 человек.

Также сообщают, что одного из пострадавших удалось достать, под завалами остаются около 11 человек. Информация уточняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728539" frameborder="0"></iframe> Кирпичная стена обрушилась на рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU