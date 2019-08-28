В Общественной наблюдательной комиссии появятся новые лица

СЕГОДНЯ 08:56 2019-08-28T08:56:00+03:00

В списке 23 кандидата, его утвердили на заседании Общественной палаты Новосибирской области

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Совещание прошло в региональном правительстве. Перед началом работы участники заседания почтили минутой молчания память Героя Советского Союза Александра Анцупова. Присутствующие отметили заслуги Александра Яковлевича и выразили сожаление в связи с его уходом из жизни.

— Герои не уходят, они пусть и не физически, но душой с нами, мы помним и чтим их подвиг, благодарны за то, что у нас сегодня есть будущее, — отметила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

После минуты памяти перешли к основной повестке заседания. В обсуждении приняла участие заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева.

Один из первых вопросов — подготовка к гражданскому форуму «Гражданский диалог», который пройдет в Новосибирске в октябре.

Далее участники заседания утвердили список тех, кто пополнит ряды Общественной наблюдательной комиссии. Ее представители контролируют, как соблюдаются права людей, которые находятся в заключении. Поддержку получили 23 кандидата: их заявили общественные объединения Новосибирской области, однако окончательное решение примет Общественная палата Российской Федерации.

Еще одна важная тема — повышение роли гражданского общества в борьбе с коррупцией. Региональная власть объединилась вместе с общественниками для этого, чтобы вместе противодействовать коррупции: 19 августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соответствующее распоряжение. В нем конкретно обозначены мероприятия, направленные на снижение уровня преступности в этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU