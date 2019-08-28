2019-08-28T08:48:26+03:00
Общество

«Когда сделал юбку из ветчины»: сибирячка удивила пассажиров метро «вкусным» платьем

Жительница Новосибирска проехалась в метро и стала звездой соцсетей
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Юбку сибирячка сделала для праздника День соседей. Фото: Надежда Хорунжая-Мельник.Юбку сибирячка сделала для праздника День соседей. Фото: Надежда Хорунжая-Мельник.
Изменить размер текста:

Фото сибирячки в необычном наряде появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте», вызвав веселую реакцию у комментаторов. Корреспондент КП — Новосибирск нашел обладательницу пышной юбки и пообщался с ней.

— В метро я ехала в этом платье с праздника День соседей. Получилось так, что возвращаться домой пришлось в общественном транспорте, поэтому немного повеселила своим видом новосибирцев, — начала свой рассказ местная жительница Надежда Хорунжая-Мельник.

Надежда уточнила, что в тот день была на празднике, который проходил в Первомайском районе.

— Меня попросили из администрации района помочь с цветами, поскольку я ими занимаюсь (ростовыми цветами), и заодно предложили поучавствовать в конкурсе костюмов. Для него собственно и была сделана это юбочка, — отметила Надежда.

Она поделилась, что сделала ее очень быстро, за одну ночь. Времени почти не было.

— Мужа поставила вместо модели, надела на него кринолиновую юбку с кольцами и обклеивала на нем цветами. Он согласился, но просил только, чтобы не фотографировала. Юбка сделана из материала — изолона. Из него же делаются ростовые цветы, фотозоны различные. Утром, на праздник, с юбкой я ехала на такси. А обратно уже поехала до дома на транспорте, и юбку снимать не стала — пришлось новосибирцев удивлять. Юбку было сложно сложить: пришлось бы брать большой мешок черный, а это бы вызвало лишние подозрения в метро, так что в ней было удобнее. Я видела, что меня фотографируют. Родители с детьми подходили, тоже фотографировались. А когда с метро муж меня встретил, мы шли и встретили свадьбу. С ними тоже пообщались, фото делали. О том, что мое фото попало в группу в соцсетях, мне сказала дочь. Посмеялись с ней, что стала популярной и все, — рассказала Надежда.

Сибирячка добавила, что у окружающих реакция была замечательная, позитивная, люди все улыбались. Правда, в этот день поезда немного задержались, поэтому в вагонах было очень много людей. Платье помогали поддерживать рядом стоящие пассажиры, чтобы не помялось в вагоне.

Пользователи соцсетей шутят в комментариях к фото:

— Когда сделал юбку из ветчины.

Юбку из цветов сделали буквально за одну ночь. Фото: Надежда Хорунжая-Мельник.

Юбку из цветов сделали буквально за одну ночь. Фото: Надежда Хорунжая-Мельник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Общественной наблюдательной комиссии появятся новые лица
«Летний кайф»: сибирячка показала нескромный танец у колеса обозрения
Застройщика, укравшего 145 миллионов рублей у новосибирских дольщиков, отправили в колонию
Давят на психику и угрожают здоровью: коллекторов оштрафовали на 7 миллионов рублей за звонки должникам
Неравная драка: новосибирец попал под суд за избитого форточкой полицейского
Надо брать! Новосибирцев рассмешили ценники «со скидкой» в магазине
Слишком темно: ГИБДД устраивает облавы на тонированные машины
В Новосибирск привезли два советских бомбардировщика из США
«Так и хочется обнять!»: сонные волчата из Новосибирского зоопарка позабавили соцсети
«Это просто персонаж с рожками»: автор скандального рисунка ответила православным активистам
Нуждается в медицинской помощи: в Новосибирске ищут пропавшего жителя Томска
Новосибирская прокуратура нашла в сети инструкции по изготовлению взрывчатки
Насильник хочет познакомиться с дочкой, которую ему родила жертва
В Новосибирск грузовик врезался в мопед: погиб водитель
Вопреки заверениям синоптиков, в Новосибирске пошел сильный дождь
Сбил подростка: 36-летний мужчина наехал на велосипедиста
Следователи установили причину обрушения шкафов на новосибирских школьниц
В Гвардейском открыли новую поликлинику
Чудо большеухое: щенку, спасенному из гудрона, ищут новый дом
«Это что, платье?»: поклонники раскритиковали Шуру за женскую одежду
Лучший фон для селфи: новосибирские граффити, которые точно понравятся инстаграмщикам
Бизнес и еда: в Новосибирске открывается проект «Школа гастрономического бизнеса»
«Единая Россия» проведет акцию «Подарок первокласснику»