«Когда сделал юбку из ветчины»: сибирячка удивила пассажиров метро «вкусным» платьем

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-28T08:48:26+03:00

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Фото сибирячки в необычном наряде появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте», вызвав веселую реакцию у комментаторов. Корреспондент КП — Новосибирск нашел обладательницу пышной юбки и пообщался с ней.

— В метро я ехала в этом платье с праздника День соседей. Получилось так, что возвращаться домой пришлось в общественном транспорте, поэтому немного повеселила своим видом новосибирцев, — начала свой рассказ местная жительница Надежда Хорунжая-Мельник.

Надежда уточнила, что в тот день была на празднике, который проходил в Первомайском районе.

— Меня попросили из администрации района помочь с цветами, поскольку я ими занимаюсь (ростовыми цветами), и заодно предложили поучавствовать в конкурсе костюмов. Для него собственно и была сделана это юбочка, — отметила Надежда.

Она поделилась, что сделала ее очень быстро, за одну ночь. Времени почти не было.

— Мужа поставила вместо модели, надела на него кринолиновую юбку с кольцами и обклеивала на нем цветами. Он согласился, но просил только, чтобы не фотографировала. Юбка сделана из материала — изолона. Из него же делаются ростовые цветы, фотозоны различные. Утром, на праздник, с юбкой я ехала на такси. А обратно уже поехала до дома на транспорте, и юбку снимать не стала — пришлось новосибирцев удивлять. Юбку было сложно сложить: пришлось бы брать большой мешок черный, а это бы вызвало лишние подозрения в метро, так что в ней было удобнее. Я видела, что меня фотографируют. Родители с детьми подходили, тоже фотографировались. А когда с метро муж меня встретил, мы шли и встретили свадьбу. С ними тоже пообщались, фото делали. О том, что мое фото попало в группу в соцсетях, мне сказала дочь. Посмеялись с ней, что стала популярной и все, — рассказала Надежда.

Сибирячка добавила, что у окружающих реакция была замечательная, позитивная, люди все улыбались. Правда, в этот день поезда немного задержались, поэтому в вагонах было очень много людей. Платье помогали поддерживать рядом стоящие пассажиры, чтобы не помялось в вагоне.

Пользователи соцсетей шутят в комментариях к фото:

— Когда сделал юбку из ветчины.

Юбку из цветов сделали буквально за одну ночь. Фото: Надежда Хорунжая-Мельник.

ИСТОЧНИК KP.RU