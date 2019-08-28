Давят на психику и угрожают здоровью: коллекторов оштрафовали на 7 миллионов рублей за звонки должникам

СЕГОДНЯ 06:19 2019-08-28T06:19:00+03:00

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По данным Федеральной службы судебных приставов на сегодняшний день в Новосибирской области работают 11 организаций включенных в госреестр, которые занимаются возвратом просроченной задолженности.

— В этом году новосибирцы почти в 2 раза чаще стали жаловаться на неправомерные действия «коллекторов». За 7 месяцев 2019 года рассмотрено 1023 обращения граждан. Причем половина жалоб приходится на действия микрофинансовых и микрокредитных организаций. Так в Новосибирской области на действия работников этих фирм пожаловалось 477 местных жителя, но большая часть, а именно 546 обращений поступило от граждан из других регионов страны. Должники жалуются на то, что «коллекторы» оказывают психологическое давление, а также угрожают причинением вреда как самим должникам, так и их родным, и близким, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

По результатам обращений приставы выявили 194 административных правонарушения. Это в 3,3 раза больше, чем за этот же период прошлого года — 59. По результатам рассмотрения судами, 123 лица привлечены к административной ответственности на общую сумму 7,2 миллиона рублей. По остальным решения еще не приняты. Для сравнения, за 7 месяцев 2018 года было оштрафовано 52 лица на сумму 1,6 миллионов рублей.

В ведомстве отметили, что коллекторы могут звонить должникам не более одного раза в сутки, два раза в неделю и не более восьми раз в месяц. Звонить можно в рабочее время с восьми утра до десяти вечера, в выходные и праздники с девяти утра до восьми вечера. Писать текстовые и голосовые сообщения должникам можно не более двух раз в сутки, четыре раза в неделю и 16 раз в месяц. Встречаться с заявителем можно с ограничением не более одного раза в неделю: в будни с восьми утра до десяти вечера, в выходные и праздничные дни с девяти утра до восьми вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU