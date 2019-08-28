2019-08-28T05:06:55+03:00
Общество

Неравная драка: новосибирец попал под суд за избитого форточкой полицейского

Житель Искитима отделался штрафом в 7 тысяч рублей за покалеченного им полицейского
Надежда ЯРКОВАВладимир ПТАШНИК
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Житель Искитима заплатит штраф за избитого рамой от форточки полицейского.Житель Искитима заплатит штраф за избитого рамой от форточки полицейского.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Правоохранитель получил от мужчины по голове рамой от форточки, а об разбившееся стекло порезал пару пальцев.

Инцидент произошел 22 декабря 2018 года. 29-летний житель города Искитима в Новосибирской области напал на полицейского во время исполнения им своих должностных обязанностей. Искитимец ударил представителя власти по голове рамой от форточки. Из-за разбившегося стекла, сотрудник полиции порезал два пальца на левой руке.

— Нападавший мужчина был признан виновным в преступлении по статье — применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

При этом районный суд счел такие травмы неопасными для жизни и здоровья полицейского, поэтому приговор он получил довольно мягкий — мужчина должен заплатить государству штраф в 7 тысяч рублей.

— Максимальным наказанием по этой статье является штраф до 200 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до 5 лет, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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