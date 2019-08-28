Надо брать! Новосибирцев рассмешили ценники «со скидкой» в магазине

СЕГОДНЯ 04:50 2019-08-28T04:52:21+03:00

Новосибирцам предлагают купить товар по цене со скидкой, но дороже. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

Ценник со скидкой оказался больше, чем до неё

Изменить размер текста: A A

В одном из новосибирских магазинов продемонстрировали чудеса маркетинга, предлагая купить товар со скидкой. Однако, на баннере цена со скидкой почему-то оказалась чуть дороже, чем до скидки.

— Супер-акция в магазине, — поделился подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в ВКонтакте».

На фото видно, что бумажные полотенца раньше продавались по цене 132, 99 рублей, а теперь, с учетом скидки, они стоят 142,99 рублей. Именно по такой цене предлагают теперь покупателям товар с надписью «Супер скидки».

Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к увиденному. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Что сказать, молодцы!

— По такой выгодной цене - надо брать.

— Вот лучше бы подошли к сотруднику магазина и сказали, что у вас вот такая ошибка, — добавляет один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU