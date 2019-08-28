2019-08-28T03:25:59+03:00
Общество

Слишком темно: ГИБДД устраивает облавы на тонированные машины

Госавтоинспекторы проводят в городе операцию «Тонировка» — нарушителей ждет штраф
Надежда ЯРКОВА
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Водителей тонированных машин ждут штрафы.Водителей тонированных машин ждут штрафы.Фото: Ольга Крыльцова
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Профилактическое мероприятие под названием «Тонировка» пройдет в Новосибирской области с 27 августа по 5 сентября. Сотрудники ГИБДД усилят работу по выявлению водителей автомобилей со стеклами, свет которых не соответствует требованиям технического регламента. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

— Согласно техрегламенту, лобовое и передние боковые стекла автомобилей должны пропускать не менее 70% света. Тонировка других стекол, кроме зеркальной, не запрещена, — отметили в ведомстве.

Нарушители будут привлечены по статье — управление водителем транспортным средством, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД. Их ждет штраф — 500 рублей.

Если водитель откажется устранить нарушение на месте, ему вручат требование об устранении правонарушения. В случае его невыполнения, водители привлекаются к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и штрафу от 500 до 1000 рублей или административному аресту на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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