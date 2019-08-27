В Новосибирск привезли два советских бомбардировщика из США

СЕГОДНЯ 19:57 2019-08-27T19:57:49+03:00

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Для реставрации в наш город доставили два бомбардировщика Ту-2 времен Великой Отечественной войны. После завершения реставрации по крайней мере один самолет станет единственным в мире летающим бомбардировщиком Ту-2. В этом уверены в НЭТИ, где и будут колдовать над «тушками».

Ту-2 — уникальный самолет. По совокупности характеристик он считается одним из лучших бомбардировщиков, производимых СССР в годы Великой Отечественной войны. Но из-за сложностей при производстве было выпущено относительно малое количество самолетов этой модели. В итоге в пригодном для полета состоянии не осталось ни одного.

У самолетов, которые привезли в Новосибирск, интересная история: до 1949 года они служили в советских ВВС, после чего бомбардировщики были переданы в Китай. Китайцы использовали их до 1980-х годов. В 1992 году два списанных самолета выкупил музей War Eagles Air Museum, что находится в штате Невада (США). Именно эти два самолета при финансовой поддержке фонда «Крылатая память Победы» были отправлены в Россию на реставрацию.

— Самолеты хранились на открытом воздухе, а в таких условиях металл становится хрупким. Если самолет пролежит 60 лет на воздухе у нас, в средней полосе, то восстановить его практически невозможно. По предварительным данным, прибывшие самолеты хранились в штате Невада — там сухо, поэтому есть надежда, что металл сохранил прочность. Но чтобы узнать это, нам придется проверить их узлы на специальных стендах и даже разрушить некоторые из них, — объясняет Владимир Бернс, профессор кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ. Именно под его руководством ООО «Авиареставрация» будет восстанавливать бомбардировщики.

Профессор Бернс считает, что ремонт самолета до летного состояния займет около трех лет. Это будет единственный в мире Ту-2, способный летать.

ИСТОЧНИК KP.RU