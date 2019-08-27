«Так и хочется обнять!»: сонные волчата из Новосибирского зоопарка позабавили соцсети

СЕГОДНЯ 19:44 2019-08-27T19:44:07+03:00

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Сибирячка Анна Новикова часто выкладывает на своем YouTube-канале видео с забавными и милыми животными. На этот раз постоянная посетительница Новосибирского зоопарка решила порадовать своих подписчиков роликом с красными волчатами, которые весело проводили время в своем вольере.

— Я снимала их утром 27 августа, они спали у себя вольере, но когда я подошла ближе, сразу оживились, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Анна Новикова. — Один волчонок даже немножко порычал на меня, но потом быстро успокоился и начал мило потягиваться после пробуждения.

Волчата мило потягивались после пробуждения и гуляли по вольеру. Фото: кадр из видео

Сибирячка рассказывает, что впервые увидела этих малышей примерно 19 апреля, тогда они были еще совсем маленькие.

— Сейчас уже так выросли волчата, красивые такие стали, — говорит Анна. — Рядом с вольером, правда, людей не так много, но это потому, что не все знают о том, когда у волков появляются детеныши.

Но, несмотря на то, что о маленьких хищниках знают не все посетители зоопарка, и не все успевают подойти и полюбоваться на них, волчата уже успели завоевать любовь пользователей интернета. В комментариях под видео люди написали, что малыши выглядят очень милыми и даже напоминают домашних щеночков:

— Как они красиво потягиваются!

— Такие милые, на щеночков чем-то похожи.

— Какие же они хорошенькие! Вот бы домой одного такого.

— Так и хочется обнять этих малышей!

Красные волчата из Новосибирского зоопарка мило потягиваются после пробуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU