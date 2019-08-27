«Это просто персонаж с рожками»: автор скандального рисунка ответила православным активистам

СЕГОДНЯ 19:07 2019-08-27T19:13:16+03:00

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Автор изображения, которое православные активисты из Новосибирска посчитали карикатурой на святого, ответила им в соцсетях. Сибирячка Анастасия Фолсман написала, что свой рисунок она никому не продавала и не знает, как оно оказалось на футболке у молодого человека. Напомним, несколько дней назад, активисты из движения «Сорок Сороков» заметили на футболке у парня изображение, которое, на их взгляд, носило оскорбительный характер и являлось карикатурой на святого. Тогда общественники в присутствии полиции попросили сибиряка избавиться от данного предмета одежды.

— Мне жаль этого парня, который, наверное, был просто в шоке, когда его повели в полицию, заставили снять футболку и отправили добираться домой в полураздетом виде, — пишет в группе «Вконтакте» «Движение Сорок Сороков» автор рисунка Анастасия Фолсман. — Я не знаю, как можно было здесь увидеть какое-либо карикатурное изображение, я придумала этого персонажа с рожками просто так. Он олицетворяет эмоциональное состояние человека.

Так выглядел рисунок Анастасии, напечатанный на футболке. Фото: "Движение Сорок Сороков"

Сибирячка рассказала КП-Новосибирск, что узнала о сложившейся ситуации от подруги, которая увидела в сети этот пост и узнала на футболке ее рисунок. Девушка утверждает, что рисование для нее — просто хобби. По ее словам, она часто воплощает в своих работах реакции различных персонажей на то или иное событие. Конкретно на этом рисунке она хотела изобразить ощущения человека при вторжении в его личное пространство. А для того, чтобы акцентировать внимание на лице, девушка использовала контрастный цвет луны за головой персонажа. Сибирячка просто недоумевает, как можно было рассмотреть в ее художественных приемах какую-либо карикатуру.

— Для меня это все очень странно, я не знаю, как можно было увидеть здесь карикатуру и святого. Ведь рисунок явно не похож на икону, а круглых вещей в мире полно, — рассказывает девушка корреспонденту КП-Новосибирск. — Хорошо, конечно, что хотя бы эта ситуация закончилась мирно, без заявлений в полицию.

Анастасия уверяет, что к ней самой активисты движения пока не обращались, но если вдруг возникнет подобная ситуация, девушка утверждает, что не планирует выходить на контакт с общественниками.

— Если они попытаются со мной связаться, скорее всего, я буду просто игнорировать эти попытки, — говорит Анастасия Фолсман. — Они уже продемонстрировали, какими методами они решают проблемы, когда им что-то не нравится. Я лучше просто не буду начинать спорить.

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ИСТОЧНИК KP.RU