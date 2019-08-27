Насильник хочет познакомиться с дочкой, которую ему родила жертва

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-27T16:00:43+03:00

Об этом он написал в своей исповеди в соцсетях

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Пост сибиряка, который признался в изнасиловании, появился в группе «Сплетни Новосибирска». Его автор - 53 летний мужчина, надругавшийся над девушкой 35 лет назад. Но за содеянное он так и не ответил: сбежал из деревни, в которой жил.

- Слышал, что та девушка родила и покончила с собой. Судьбы ребёнка не знал. Скажу честно, я каялся всю жизнь перед Богом и каюсь до сих пор. Это мой крест на всю жизнь. Я загубил жизнь, - признается насильник.

Жизнь у сибиряка не сложилась: был дважды женат, но детей в обоих браках так и не случилось.

- Не успел детей завести. Вторая оказалась бесплодна, прожили вместе 17 лет. Погибла, - признается мужчина.

А прошлым летом мужчина встретил знакомого из того села, где раньше жил, и у знал о судьбе дочки, которую родила ему жертва:

- Девочку воспитала мать той девушки и сестра матери, - раскозывает насильник. - В течении года я нашёл эту уже женщину. Смотрю на ее страницу и вижу себя: она - единственная моя кровинка Но как с ней начать общаться? Не простит, я ее мать загубил. Что же делать? Вот так жизнь меня наказала...

ИСТОЧНИК KP.RU