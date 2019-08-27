Насильник хочет познакомиться с дочкой, которую ему родила жертва
Пост сибиряка, который признался в изнасиловании, появился в группе «Сплетни Новосибирска». Его автор - 53 летний мужчина, надругавшийся над девушкой 35 лет назад. Но за содеянное он так и не ответил: сбежал из деревни, в которой жил.
- Слышал, что та девушка родила и покончила с собой. Судьбы ребёнка не знал. Скажу честно, я каялся всю жизнь перед Богом и каюсь до сих пор. Это мой крест на всю жизнь. Я загубил жизнь, - признается насильник.
Жизнь у сибиряка не сложилась: был дважды женат, но детей в обоих браках так и не случилось.
- Не успел детей завести. Вторая оказалась бесплодна, прожили вместе 17 лет. Погибла, - признается мужчина.
А прошлым летом мужчина встретил знакомого из того села, где раньше жил, и у знал о судьбе дочки, которую родила ему жертва:
- Девочку воспитала мать той девушки и сестра матери, - раскозывает насильник. - В течении года я нашёл эту уже женщину. Смотрю на ее страницу и вижу себя: она - единственная моя кровинка Но как с ней начать общаться? Не простит, я ее мать загубил. Что же делать? Вот так жизнь меня наказала...
ИСТОЧНИК KP.RU