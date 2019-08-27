Вопреки заверениям синоптиков, в Новосибирске пошел сильный дождь
Несмотря на обещания синоптиков о том, что 27 августа сибиряков ожидает последний теплый и сухой день, в городе неожиданно начался сильный дождь. Новосибирцам, которые не были готовы к неожиданной грозе, пришлось срочно искать себе зонтик, хотя бы просто для того, чтобы добраться с работы домой.
— Не представляю, как теперь добираться с работы домой, — пишут читатели КП-Новосибирск. — Дождя не обещали, а сейчас на улице ливень, гром гремит.
Напомним, что по прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, на ближайшую неделю сибиряков ожидает понижение температуры воздуха до 19-22 градусов тепла, возможны дожди и грозы. Скорость ветра будет достигать 3-8 метров в секунду, атмосферное давление будет удерживаться на отметке 738-751 миллиметров ртутного столба.
Вопреки прогнозам погоды, в Новосибирске начался сильный дождь.
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ИСТОЧНИК KP.RU