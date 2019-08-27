2019-08-27T13:28:32+03:00
Общество

Следователи установили причину обрушения шкафов на новосибирских школьниц

Мебель упала на детей из-за некачественной установки
Алена КУЛЕШОВА
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Следователи нашли виновного в обрушении шкафов на детей. Фото:Совет депутатов города НовосибирскаСледователи нашли виновного в обрушении шкафов на детей. Фото:Совет депутатов города Новосибирска
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В Новосибирске завершил расследование уголовного дела, по факту упавшей мебели на школьников. Напомним, в октябре 2018 года на учеников 5 класса школы № 82 в кабинете технологии рухнули шкафы, одна из школьниц получила серьезные травмы.

В ходе расследования удалось установить, что еще в августе 2018 года школа заключила договор с мебельной фабрикой «Калите», которая обещала поставить, собрать и установить в классах различные шкафы. А компания уже заключила договор подряда с неким 45-летним мужчиной, который должен был заниматься изготовлением, сборкой и монтажом мебели в определенные сроки.

— Мужчина, выполняющий роль подрядчика, просверлил 12 отверстий в стене кабинета технологии, после чего, не очистив эти отверстия от различной грязи, установил в них пластиковые крепления , которые были однозначно более коротки и узкие, чем необходимо в соотношении посадочными отверстиями, — сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Ново сибирской области. — Поэтому, крепления оказались недостаточно хорошо и прочно соединены со стеной. А затем, для фиксации монтажных планок он применил шурупы-саморезы и мебельные шурупы, которые также были короче, чем длина распорных элементов. Но именно на них мужчина потом и повесил шкафы, которые впоследствии и упали на детей.

По данному делу было назначено более 9 судебных экспертиз, прошли допросы свидетелей и специалистов. Это позволило следователям более подробно разобраться в произошедшем.

На данный момент, по этому делу собрано достаточно доказательств, а также утверждено обвинительное заключение. Само дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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