В Гвардейском открыли новую поликлинику

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-27T13:22:35+03:00

Теперь жители Гвардейского будут получать медпомощь в более комфортных условиях, чем раньше. Фото: nso.ru

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Медицинскую помощь в комфортных условиях будут получать 8500 жителей поселка Гвардейский, который находится в Пашино.

Еще год назад во время своей рабочей поездки губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал соответствующее поручение.

Новое отделение создано на базе Городской больницы №4. Адрес поликлиники — улица Амосова 64.

Участие в открытии медицинского учреждения принял министр здравоохранения области Константин Хальзов.

— На капремонт помещения из областного бюджета выделено восемь миллионов рублей, а на оснащение — еще два, — отметил министр. — Поликлиника разделена на взрослое и детское отделения. Открытие новой поликлиники синхронизируется с задачами, которые ставит глава региона и нацпроект «Здравоохранение».

В каждом отделении есть по два кабинета, отведенные для приема пациентов терапевтом и педиатром, также имеется процедурный и прививочный кабинеты. Для мамочек с детьми сделали комнату для кормления грудничков и игровую зону для ребятишек постарше.

Врачи уже начали принимать первых пациентов. Подобное отделение также будет открыто в микрорайоне «Флотский».

ИСТОЧНИК KP.RU