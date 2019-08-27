Чудо большеухое: щенку, спасенному из гудрона, ищут новый дом

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-27T12:23:01+03:00

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История со спасенными из гудрона щенками произошла в Новосибирске в середине июня. КП — Новосибирск писала, что в Ленинском районе Новосибирска спасатели МАСС помогли трем щенкам, залезшим в разлитый жидкий гудрон.

— Двое из них нашли своих любящих родителей, а вот Лило, что на фото, повезло меньше. После болезненного спасения из гудрона, лечения и долгого пристроя малышку забрали, но «поиграв» с ней месяц, возвращают назад, — рассказала одна из кураторов щенка Арина Семенова.

Она отметила, что у Лило это уже второй отказ.

— В первый раз ее взяли, но уже через два дня вернули. Сказали, что аллергия на собаку. Странно, конечно. И вот мы снова нашли семью для Лило. Ее взяла женщина 45-ти лет и ее 19-летняя дочка. Но теперь девушка заболела серьезно, предстоит операция и долгий курс восстановления, и им не до собаки, — продолжила волонтер.

Лило очень дорожелательная и контактная.Фото: Арина Семенов.

Девушка добавила, что сейчас Лило ищут временную передержку, но по возможности бесплатную, поскольку деньги, которые собрали тогда щенкам, спасенным из гудрона, перевели на нужды собакам. А сейчас снова собирать деньги уже просто неудобно.

Но лучше уже найти ей новую семью.

— Малышка, которой около полугода, очень нуждается в добрых хозяевах, которые будут заботиться о ней и никому-никому не отдадут. Лило привита по возрасту и стерилизована. Очень любит детей, и людей вообще. Она очень ласкова и игрива. Порода, конечно, простая — дворняжка. Но судя по ушам, в смеси с овчаркой. Но она будет миниатюрной собачкой, выше колена человека не вырастит уже точно, — поделилась Арина.

По вопросам, связанным с Лило, можно звонить по телефону — 8-913-787-09-89.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728330" frameborder="0"></iframe> Щенку, спасенному из гудрона, ищут новый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU