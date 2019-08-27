2019-08-27T12:23:01+03:00
Дом. Семья

Чудо большеухое: щенку, спасенному из гудрона, ищут новый дом

От полугодовалой Лило уже отказались две приемные семьи
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лило - одна из трех спасенных из гудрона щенков. Фото Арина Семенова, видео Диана Ильина.Лило - одна из трех спасенных из гудрона щенков. Фото Арина Семенова, видео Диана Ильина.
Изменить размер текста:

История со спасенными из гудрона щенками произошла в Новосибирске в середине июня. КП — Новосибирск писала, что в Ленинском районе Новосибирска спасатели МАСС помогли трем щенкам, залезшим в разлитый жидкий гудрон.

— Двое из них нашли своих любящих родителей, а вот Лило, что на фото, повезло меньше. После болезненного спасения из гудрона, лечения и долгого пристроя малышку забрали, но «поиграв» с ней месяц, возвращают назад, — рассказала одна из кураторов щенка Арина Семенова.

Она отметила, что у Лило это уже второй отказ.

— В первый раз ее взяли, но уже через два дня вернули. Сказали, что аллергия на собаку. Странно, конечно. И вот мы снова нашли семью для Лило. Ее взяла женщина 45-ти лет и ее 19-летняя дочка. Но теперь девушка заболела серьезно, предстоит операция и долгий курс восстановления, и им не до собаки, — продолжила волонтер.

Лило очень дорожелательная и контактная.Фото: Арина Семенов.

Лило очень дорожелательная и контактная.Фото: Арина Семенов.

Девушка добавила, что сейчас Лило ищут временную передержку, но по возможности бесплатную, поскольку деньги, которые собрали тогда щенкам, спасенным из гудрона, перевели на нужды собакам. А сейчас снова собирать деньги уже просто неудобно.

Но лучше уже найти ей новую семью.

— Малышка, которой около полугода, очень нуждается в добрых хозяевах, которые будут заботиться о ней и никому-никому не отдадут. Лило привита по возрасту и стерилизована. Очень любит детей, и людей вообще. Она очень ласкова и игрива. Порода, конечно, простая — дворняжка. Но судя по ушам, в смеси с овчаркой. Но она будет миниатюрной собачкой, выше колена человека не вырастит уже точно, — поделилась Арина.

По вопросам, связанным с Лило, можно звонить по телефону — 8-913-787-09-89.

Щенку, спасенному из гудрона, ищут новый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи установили причину обрушения шкафов на новосибирских школьниц
В Гвардейском открыли новую поликлинику
«Это что, платье?»: поклонники раскритиковали Шуру за женскую одежду
Лучший фон для селфи: новосибирские граффити, которые точно понравятся инстаграмщикам
Бизнес и еда: в Новосибирске открывается проект «Школа гастрономического бизнеса»
«Единая Россия» проведет акцию «Подарок первокласснику»
Над Новосибирском пролетели четыре сверхзвуковых самолета-«людоеда»
Tele2 и Алиса найдут потерянный телефон
«Очередь, как за бесплатной колбасой»: новосибирцы жалуются на толпы родителей за путевками в детсад
Закрыли пенопластом и замотали скотчем: на въезде в Новосибирск изуродовали видеокамеру
Новосибирцы пытались сбежать из ресторана, не заплатив по счету 5400 рублей
Пытавшийся сбежать в Казахстан по паспорту мертвого брата застройщик заплатит 7 тысяч штрафа
Сейчас будет «ай»: Митя Фомин рассмешил поклонников фото с депиляцией носа
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером детского гоночного турнира в микрорайоне Ясный Берег
«Сходил за хлебушком, называется»: в ночном ДТП пострадал покупатель магазина
Из-за долгов дочери пошли пешком: судебные приставы забрали «Хендай» у семьи из Бердска
И рыбку съесть: в Новосибирске судят контрабандиста, пытавшегося вывезти тонну икры в Казахстан
Не говорите СНИЛС! Новосибирцев предупреждают о девушках, выпрашивающих номера «зеленых карточек»
«Яндекс.Такси» протаранил «Ниссан» на перекрестке: пострадала женщина и глухонемой водитель
Лена Ленина попыталась предостеречь Собчак от свадьбы с Богомоловым
«Обычное замыкание?»: Новосибирцев испугало пламя на крыше электрички
Новосибирские парашютисты с «крыльями» впервые показали в воздухе ромб
Зато припарковался: в Новосибирске внедорожник влетел в гараж
Выжил в аварии: 93-летний ветеран войны выиграл бой со смертью
Плюшевый пациент: на прием к ветеринарам привели львицу
С аккордеоном под облака: новосибирский парапланерист поднял музыканта в небо