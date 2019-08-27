«Это что, платье?»: поклонники раскритиковали Шуру за женскую одежду
Известный своим эпатажем российский певец Шура, который родом из Новосибирска, активно ведет свою страницу в Instagram. Недавно артист выложил в соцсети фотографию, на которой он стоит рядом со скульптурой в виде разноцветного черепа. Однако внимание поклонников привлек не креативный арт-объект, а необычный образ певца, который его подписчики сразу же принялись активно обсуждать в комментариях под постом:
— Это новая мода на мужские сарафаны.
— Это что, действительно платье?
— Ноги так лучше не ставить, конечно.
— У вас фигура теперь прямо как у женщины стала, — пишут пользователи соцсетей.
Однако певец не остался в стороне и вскоре записал ответное видео, в котором он с юмором отвечает всем своим «хейтерам».
— Почитав сегодня все комментарии о том, что я в платье, решил сегодня, специально для вас, надеть штаны, — говорит артист. — Но вот от веера не смог отказаться.
Шура ответил своим хейтерам на комментарии о его фотографии в платье.
ИСТОЧНИК KP.RU