2019-08-27T12:19:02+03:00
Общество

«Это что, платье?»: поклонники раскритиковали Шуру за женскую одежду

Но певец не остался в стороне и записал ответное видео для своих «хейтеров"
Алена КУЛЕШОВА
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Поклонники раскритиковали образ певца Шуры. Фото: shuramedvedevПоклонники раскритиковали образ певца Шуры. Фото: shuramedvedev
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Известный своим эпатажем российский певец Шура, который родом из Новосибирска, активно ведет свою страницу в Instagram. Недавно артист выложил в соцсети фотографию, на которой он стоит рядом со скульптурой в виде разноцветного черепа. Однако внимание поклонников привлек не креативный арт-объект, а необычный образ певца, который его подписчики сразу же принялись активно обсуждать в комментариях под постом:

— Это новая мода на мужские сарафаны.

— Это что, действительно платье?

— Ноги так лучше не ставить, конечно.

— У вас фигура теперь прямо как у женщины стала, — пишут пользователи соцсетей.

Однако певец не остался в стороне и вскоре записал ответное видео, в котором он с юмором отвечает всем своим «хейтерам».

— Почитав сегодня все комментарии о том, что я в платье, решил сегодня, специально для вас, надеть штаны, — говорит артист. — Но вот от веера не смог отказаться.

Шура ответил своим хейтерам на комментарии о его фотографии в платье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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