«Это что, платье?»: поклонники раскритиковали Шуру за женскую одежду

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-27T12:19:02+03:00

Но певец не остался в стороне и записал ответное видео для своих «хейтеров"

Изменить размер текста: A A

Известный своим эпатажем российский певец Шура, который родом из Новосибирска, активно ведет свою страницу в Instagram. Недавно артист выложил в соцсети фотографию, на которой он стоит рядом со скульптурой в виде разноцветного черепа. Однако внимание поклонников привлек не креативный арт-объект, а необычный образ певца, который его подписчики сразу же принялись активно обсуждать в комментариях под постом:

— Это новая мода на мужские сарафаны.

— Это что, действительно платье?

— Ноги так лучше не ставить, конечно.

— У вас фигура теперь прямо как у женщины стала, — пишут пользователи соцсетей.

Однако певец не остался в стороне и вскоре записал ответное видео, в котором он с юмором отвечает всем своим «хейтерам».

— Почитав сегодня все комментарии о том, что я в платье, решил сегодня, специально для вас, надеть штаны, — говорит артист. — Но вот от веера не смог отказаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728332" frameborder="0"></iframe> Шура ответил своим хейтерам на комментарии о его фотографии в платье.

ИСТОЧНИК KP.RU