2019-08-27T15:09:51+03:00
Общество

В Новосибирск грузовик врезался в мопед: погиб водитель

От полученных травм сибиряк умер на месте аварии
Анна ПАШАГИНА
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Возможно, мопед с грузовиком не поделили дорогу. Фото: ГИБДДВозможно, мопед с грузовиком не поделили дорогу. Фото: ГИБДД
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Днем во вторник, 27 августа, серьезная авария произошла в Страшное ДТП произошла в Первомайском районе: именно там грузовик столкнулся с мопедом.

— Грузовой автомобиль ехал по улице Первомайской со стороны Марии Ульяновой: машина должна была повернуть на улицу Эйхе. За рулем грузовика находился 58-летний мужчина, — сообщил корреспонденту КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков.

Что произошло в тот момент и кто виноват в столкновении, предстоит разобраться полицейским. Однако грузовик врезался мопед, за рулем которого был 40-летний мужчина.

Удар во время аварии был такой силы, что шансов спастись у водителя мопеда не было: от полученных травм новосибирец погиб на месте аварии.

Сейчас на месте ДТП работают экипажи ГИБДД: им предстоит разобраться в причинах аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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