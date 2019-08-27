2019-08-27T11:57:20+03:00
Общество

Лучший фон для селфи: новосибирские граффити, которые точно понравятся инстаграмщикам

Стена «Я из Сибири», портрет Владимира Тарасенко, Иван Сусанин и много других ярких арт — объектов - в нашем материале
Анна ПАШАГИНА
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У каждого жителя Сибири есть фотография с этим граффити. Фото: "Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области".У каждого жителя Сибири есть фотография с этим граффити. Фото: "Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области".
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В Новосибирске множество стен, которые украшают граффити.«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» сделали подборку самых ярких стен в нашем городе.

Открывает этот список граффити «Я из Сибири». Оно находится на территории Первомайского сквера. Если вы не сделали селфи на его фоне, значит, точно не живете в Новосибирске.

Для другого граффити - «Иван Сусанина» - выбрали место за оперным театром неслучайно. Именной этой постановкой двери НОВАТа открылись в 1945 году.

Иван Сусанин" нашел себе место возле оперного театра. Фото: "Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области".

Иван Сусанин" нашел себе место возле оперного театра. Фото: "Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области".

Мимо изображения Стива Джобса невозможно пройти. Каждый владелец смартфона может сфотографироваться на его фоне и разукрасить свои социальные сети яркими красками в любое время года. Найти яблочного «короля» не сложно. Его портрет расположился на гостинице «Центральная».

Портрет Стива Джобса можно найти на гостиницы "Центральная". Фото: "Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области".

Портрет Стива Джобса можно найти на гостиницы "Центральная". Фото: "Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области".

Новый арт-объект появился и возле ЛДС «Сибирь». Кто не успел сделать кадр с Владимиром Тарасенко на фотосессии, сможет это сделать рядом с его портретом. Граффити с изображением хоккеиста подарили болельщики из объединения «Дружина». Такой сюрприз они преподнесли Владимиру к его приезду.

Теперь с Владимиром Тарасенко можно сфотографироваться в любое время. Фото: "Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области".

Теперь с Владимиром Тарасенко можно сфотографироваться в любое время. Фото: "Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области".

ИСТОЧНИК KP.RU

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