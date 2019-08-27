2019-08-27T10:05:19+03:00
Общество

«Единая Россия» проведет акцию «Подарок первокласснику»

В День знаний по всей Новосибирской области пройдет акция «Подарок первокласснику», приуроченная к началу нового учебного года. 38 тысяч первоклашек получат подарки - школьные наборы
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Фото предоставлено Новосибирским отделением партии «Единая Россия».Фото предоставлено Новосибирским отделением партии «Единая Россия».
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В частности, в наборе можно найти шариковые ручки, краски, альбом для рисования, пластилин, цветная бумага, карандаши и другие канцелярские принадлежности.

- Для семей подготовка к учебному году - непростое время, в первую очередь, в финансовом плане. А для родителей первоклассников тем более: помимо покупки большого количества вещей и школьных принадлежностей, им хочется сделать этот день для своих детей особенным. Для нас было важно подарить ребятишкам наборы, которые будут способствовать их развитию и свободному выражению своих эмоций и знаний в творчестве. Особенно важно преподнести подарки ко Дню знаний, чтобы в детях не погас огонек стремления к изучению нового и неизвестного, - отметил Андрей Панферов, Секретарь НРО Партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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