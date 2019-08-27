Над Новосибирском пролетели четыре сверхзвуковых самолета-«людоеда»

СЕГОДНЯ 09:47 2019-08-27T09:48:14+03:00

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Стратегические бомбардировщики заметили сегодня в небе над Новосибирском жители. Самолеты приземлились в аэропорту города.

Сегодня днем, 27 августа в небе над городом можно было увидеть четыре самолета Ту-22М3 — это редкие гости в наших краях. Новосибирск не является местом постоянного базирования для этих стратегических бомбардировщиков — обычно они прилетают для проведения учений. Например, во время учений «Мирная миссия — 2016» они бомбили цели на горном полигоне Эдельвейс в Киргизии.

— Четверка Ту-22М3 села в Толмачево, — уточнили о месте приземления сверхзвуковых самолетов в группе «Споттинг в Новосибирске».

Справка: Ту-22М3 является стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем. Он может развивать скорость до 2300 км/ч, может пролететь без дозаправки 7300 км и нести на борту до 24 тонн бомб и ракет. В первую очередь он предназначен для нанесения ядерных ударов по территории противника.

Эти самолеты- "людоеды" - редкость в городе.Фото: Виктория МИНАЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU