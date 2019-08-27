2019-08-27T09:48:14+03:00
Общество

Над Новосибирском пролетели четыре сверхзвуковых самолета-«людоеда»

Эти самолеты за свой характерный внешний вид получили прозвище «шило»
Владимир ПТАШНИК
Поделиться:
В небе над Новосибирском заметили четыре сверхзвуковых самолета.В небе над Новосибирском заметили четыре сверхзвуковых самолета.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Стратегические бомбардировщики заметили сегодня в небе над Новосибирском жители. Самолеты приземлились в аэропорту города.

Сегодня днем, 27 августа в небе над городом можно было увидеть четыре самолета Ту-22М3 — это редкие гости в наших краях. Новосибирск не является местом постоянного базирования для этих стратегических бомбардировщиков — обычно они прилетают для проведения учений. Например, во время учений «Мирная миссия — 2016» они бомбили цели на горном полигоне Эдельвейс в Киргизии.

— Четверка Ту-22М3 села в Толмачево, — уточнили о месте приземления сверхзвуковых самолетов в группе «Споттинг в Новосибирске».

Справка: Ту-22М3 является стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем. Он может развивать скорость до 2300 км/ч, может пролететь без дозаправки 7300 км и нести на борту до 24 тонн бомб и ракет. В первую очередь он предназначен для нанесения ядерных ударов по территории противника.

Эти самолеты- "людоеды" - редкость в городе. Фото: Виктория МИНАЕВА

Эти самолеты- "людоеды" - редкость в городе.Фото: Виктория МИНАЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бизнес и еда: в Новосибирске открывается проект «Школа гастрономического бизнеса»
«Единая Россия» проведет акцию «Подарок первокласснику»
Tele2 и Алиса найдут потерянный телефон
«Очередь, как за бесплатной колбасой»: новосибирцы жалуются на толпы родителей за путевками в детсад
Закрыли пенопластом и замотали скотчем: на въезде в Новосибирск изуродовали видеокамеру
Новосибирцы пытались сбежать из ресторана, не заплатив по счету 5400 рублей
Пытавшийся сбежать в Казахстан по паспорту мертвого брата застройщик заплатит 7 тысяч штрафа
Сейчас будет «ай»: Митя Фомин рассмешил поклонников фото с депиляцией носа
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером детского гоночного турнира в микрорайоне Ясный Берег
«Сходил за хлебушком, называется»: в ночном ДТП пострадал покупатель магазина
Из-за долгов дочери пошли пешком: судебные приставы забрали «Хендай» у семьи из Бердска
И рыбку съесть: в Новосибирске судят контрабандиста, пытавшегося вывезти тонну икры в Казахстан
Не говорите СНИЛС! Новосибирцев предупреждают о девушках, выпрашивающих номера «зеленых карточек»
«Яндекс.Такси» протаранил «Ниссан» на перекрестке: пострадала женщина и глухонемой водитель
Лена Ленина попыталась предостеречь Собчак от свадьбы с Богомоловым
«Обычное замыкание?»: Новосибирцев испугало пламя на крыше электрички
Новосибирские парашютисты с «крыльями» впервые показали в воздухе ромб
Зато припарковался: в Новосибирске внедорожник влетел в гараж
Выжил в аварии: 93-летний ветеран войны выиграл бой со смертью
Плюшевый пациент: на прием к ветеринарам привели львицу
С аккордеоном под облака: новосибирский парапланерист поднял музыканта в небо