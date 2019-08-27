2019-08-27T09:39:48+03:00
Умные вещи

Tele2 и Алиса найдут потерянный телефон

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, первым на российском рынке запустил уникальный навык для Алисы - виртуального помощника «Яндекса». Он позволяет абонентам любых операторов бесплатно найти потерянный дома или в офисе телефон
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Воспользоваться навыком Алисы могут абоненты любых операторов.Воспользоваться навыком Алисы могут абоненты любых операторов.
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Tele2 «обучила» виртуального ассистента «Яндекса» новому навыку. По команде пользователя она свяжется с сетью Tele2, и компания позвонит на потерянный дома или на работе телефон. В компании считают, что навык будет востребован, так как аудитория виртуального ассистента превышает 35 миллионов человек. Tele2 не ограничивает круг клиентов - воспользоваться навыком Алисы могут абоненты любых операторов.

Чтобы найти потерянный телефон, пользователю достаточно произнести фразу: «Алиса, попроси Tele2 найти мой телефон». При первом вызове Алиса предложит абоненту привязать свой номер к тому устройству, с которого в будущем он планирует искать смартфон. Это может быть любой гаджет, где есть Алиса, - «умная» колонка «Яндекс.Станция», компьютер с «Яндекс.Браузером», второй телефон или планшет с приложениями «Яндекса».

Регистрация номера на устройстве проста. Алиса попросит пользователя продиктовать номер, а затем - код подтверждения, указанный в SMS. Для следующего поиска достаточно будет произнести кодовую фразу - и потерянный телефон начнет звонить.

Внешне простой навык основывается на технологии искусственного интеллекта. Умная Алиса будет помогать пользователю и вести с ним диалог, даже если он неправильно назвал кодовую фразу или не сразу нашел свой телефон.

Tele2 полагает, что у нового навыка Алисы большой потенциал на российском рынке. Функция поиска телефона с виртуальным помощником популярна за рубежом и входит в пятерку самых востребованных навыков. При этом американская версия в отличие от российской является платной.

Среди популярных навыков Алисы - проигрывание музыки, проверка прогноза погоды, распознавание изображений, расчет маршрута, установка будильника и переводчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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