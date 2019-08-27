«Очередь, как за бесплатной колбасой»: новосибирцы жалуются на толпы родителей за путевками в детсад

СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-27T09:20:24+03:00

Сибирячка жалуется на большие очереди и духоту в кабинет за путевками в детсад. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

Сибирячка утверждает, что в очереди стоит не меньше 200 человек

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Жительница Новосибирска рассказывает о невыносимой духоте и огромных очередях за путевками в детсад в районной администрации.

— Хочу поделиться, что творится в Кировской администрации в дни приема в 312 кабинет, по поводу детских садов. Люди живут там днями с детьми разного возраста. Для всех очередь одна, даже с грудничками сидят в этой толпе и духоте. Куда смотрит глава Кировской администрации и почему из года в год одна и та же проблема, — поделилась своим возмущением сибирячка в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Девушка добавляет, что и дозвониться по телефону сюда также невозможно, а МФЦ решить эту проблему не может.

— Остается только ездить и сидеть весь день там. Больше 200 человек хотят попасть, — сетует сибирячка.

Пользователи соцсетей признают, что сталкивались с подобными очередями и в других администрациях города. Вот что они пишут в комментариях:

— В Первомайском тоже самое. Очередь, как за бесплатной колбасой.

— Так в любой администрации нашего города (может, и не только нашего), по вопросу с детсадами и другими.

— Переезжайте в город поменьше, и не будет таких проблем, — добавляет кто-то из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU