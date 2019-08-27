«Очередь, как за бесплатной колбасой»: новосибирцы жалуются на толпы родителей за путевками в детсад
Жительница Новосибирска рассказывает о невыносимой духоте и огромных очередях за путевками в детсад в районной администрации.
— Хочу поделиться, что творится в Кировской администрации в дни приема в 312 кабинет, по поводу детских садов. Люди живут там днями с детьми разного возраста. Для всех очередь одна, даже с грудничками сидят в этой толпе и духоте. Куда смотрит глава Кировской администрации и почему из года в год одна и та же проблема, — поделилась своим возмущением сибирячка в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Девушка добавляет, что и дозвониться по телефону сюда также невозможно, а МФЦ решить эту проблему не может.
— Остается только ездить и сидеть весь день там. Больше 200 человек хотят попасть, — сетует сибирячка.
Пользователи соцсетей признают, что сталкивались с подобными очередями и в других администрациях города. Вот что они пишут в комментариях:
— В Первомайском тоже самое. Очередь, как за бесплатной колбасой.
— Так в любой администрации нашего города (может, и не только нашего), по вопросу с детсадами и другими.
— Переезжайте в город поменьше, и не будет таких проблем, — добавляет кто-то из комментаторов.
ИСТОЧНИК KP.RU