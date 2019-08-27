2019-08-27T09:20:24+03:00
Общество

«Очередь, как за бесплатной колбасой»: новосибирцы жалуются на толпы родителей за путевками в детсад

Сибирячка утверждает, что в очереди стоит не меньше 200 человек
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сибирячка жалуется на большие очереди и духоту в кабинет за путевками в детсад. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.Сибирячка жалуется на большие очереди и духоту в кабинет за путевками в детсад. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
Изменить размер текста:

Жительница Новосибирска рассказывает о невыносимой духоте и огромных очередях за путевками в детсад в районной администрации.

— Хочу поделиться, что творится в Кировской администрации в дни приема в 312 кабинет, по поводу детских садов. Люди живут там днями с детьми разного возраста. Для всех очередь одна, даже с грудничками сидят в этой толпе и духоте. Куда смотрит глава Кировской администрации и почему из года в год одна и та же проблема, — поделилась своим возмущением сибирячка в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Девушка добавляет, что и дозвониться по телефону сюда также невозможно, а МФЦ решить эту проблему не может.

— Остается только ездить и сидеть весь день там. Больше 200 человек хотят попасть, — сетует сибирячка.

Пользователи соцсетей признают, что сталкивались с подобными очередями и в других администрациях города. Вот что они пишут в комментариях:

— В Первомайском тоже самое. Очередь, как за бесплатной колбасой.

— Так в любой администрации нашего города (может, и не только нашего), по вопросу с детсадами и другими.

— Переезжайте в город поменьше, и не будет таких проблем, — добавляет кто-то из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бизнес и еда: в Новосибирске открывается проект «Школа гастрономического бизнеса»
«Единая Россия» проведет акцию «Подарок первокласснику»
Над Новосибирском пролетели четыре сверхзвуковых самолета-«людоеда»
Tele2 и Алиса найдут потерянный телефон
Закрыли пенопластом и замотали скотчем: на въезде в Новосибирск изуродовали видеокамеру
Новосибирцы пытались сбежать из ресторана, не заплатив по счету 5400 рублей
Пытавшийся сбежать в Казахстан по паспорту мертвого брата застройщик заплатит 7 тысяч штрафа
Сейчас будет «ай»: Митя Фомин рассмешил поклонников фото с депиляцией носа
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером детского гоночного турнира в микрорайоне Ясный Берег
«Сходил за хлебушком, называется»: в ночном ДТП пострадал покупатель магазина
Из-за долгов дочери пошли пешком: судебные приставы забрали «Хендай» у семьи из Бердска
И рыбку съесть: в Новосибирске судят контрабандиста, пытавшегося вывезти тонну икры в Казахстан
Не говорите СНИЛС! Новосибирцев предупреждают о девушках, выпрашивающих номера «зеленых карточек»
«Яндекс.Такси» протаранил «Ниссан» на перекрестке: пострадала женщина и глухонемой водитель
Лена Ленина попыталась предостеречь Собчак от свадьбы с Богомоловым
«Обычное замыкание?»: Новосибирцев испугало пламя на крыше электрички
Новосибирские парашютисты с «крыльями» впервые показали в воздухе ромб
Зато припарковался: в Новосибирске внедорожник влетел в гараж
Выжил в аварии: 93-летний ветеран войны выиграл бой со смертью
Плюшевый пациент: на прием к ветеринарам привели львицу
С аккордеоном под облака: новосибирский парапланерист поднял музыканта в небо