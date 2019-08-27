Новосибирцы пытались сбежать из ресторана, не заплатив по счету 5400 рублей

СЕГОДНЯ 07:58 2019-08-27T07:58:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Охранники и бойцы групп быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ помогают своим клиентам разрешать самые различные ситуации.

25.08.2019г. в ресторане на ул. Вокзальная магистраль охранники задержали двух молодых мужчин, которые пытались уйти из заведения, не рассчитавшись по счету. Сумма долга составляла 5400 рублей. По прибытии ГБР ГВАРДИИ молодые люди счет сразу же оплатили.

26.08.2019г. жилец дома 7 по ул. Ватутина - участник услуги АБ ГВАРДИЯ «Безопасный двор» воспользовался своим правом и вызвал группу быстрого реагирования. Он сообщил, что на детской площадке молодые люди распивают спиртное. Прибывший экипаж ГБР выпроводил нарушителей.

26.08.2019г. в супермаркете на площади Маркса сотрудники магазина заметили, как мужчина пытается украсть палку колбасы и кусок сыра. Нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали ГБР. Гвардейцы задержали вора и передали его сотрудникам полиции. Сумма предотвращенного ущерба составила 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU