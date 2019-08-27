Сейчас будет «ай»: Митя Фомин рассмешил поклонников фото с депиляцией носа

СЕГОДНЯ 07:20 2019-08-27T07:32:13+03:00

Певец не скрывает слез в глазах - ведь сейчас будет очень больно. Фото: instagram.com/mf_agent.

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Певец Митя Фомин выложил откровенное фото с салона красоты, где удаляет волосы из носа и ушей с помощью воска.

— Сомневался, выложить ли такое, на ночь глядя. Хотел донести мысль, что мы не молодеем, у всех бывают прыщи, да и волосы растут, где они вовсе не нужны. И что по ту сторона кадра артисты далеко не всегда просто красиво занимаются спортом, поют в студиях или филигранно выбирают вещи со стилистами, а делают то же, что и все! Как я на фото, — поделился своими мыслями под фото в своем профиле Instagram Митя Фомин.

На фото певец лежит в кресле салона красоты с торчащими из носа ватными палочками с воском. А также воском в ушах.

— Гигиену же никто не отменял? Результат вы все плюс-минус знаете — в свои 45 я выгляжу достойно. Красивыми фото уже никого не удивить — фильтры там и цифровые корректоры. Интересно, а вы что думаете?! Вы за полную естественность или красивые картинки? — интересуется у своих поклонников певец.

Фанаты артиста и просто пользователи соцсетей оценили смелость певца, за то, что выложил такое «честное» фото без фильтров и закидали Митю сообщениями о признании в любви, не скупясь на комплименты по поводу его внешнего вида и возраста. Вот что они пишут:

— Ты что, в Шрека переквалифицировался?

— Далеко не каждое «медийное лицо» решится на такое фото.

— Митя, ты всегда на высоте даже с ушными палками в носу.

— В свои 45 вы, Митя, выглядите на лет 30. И не каждый мужчина решится на подобную процедуру. Вот лично я всегда смотрю, ухаживает ли за собой мужчина или нет. Это немаловажно. А женщины любят ухоженных мужчин, это факт.

— Глядя на это фото, у меня в носу зачесалось.

ИСТОЧНИК KP.RU