2019-08-27T06:06:41+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером детского гоночного турнира в микрорайоне Ясный Берег

Застройщиком микрорайона выступает партнер Банка - строительная компания «Аква Сити»
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В августе Банк УРАЛСИБ второй раз за 2019 год снизил ставки по программам ипотечного кредитования.В августе Банк УРАЛСИБ второй раз за 2019 год снизил ставки по программам ипотечного кредитования.
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Жилой комплекс Ясный Берег расположен на берегу Оби, к югу от Димитровского моста. В непосредственной близости находятся все объекты инфраструктуры: магазины, аптеки, салоны красоты, фитнес-центры, прачечные, кафе, отделения банков.

Гости мероприятия смогли принять участие в гонках на веломобилях, посетить выставку гоночных автомобилей, побывать на мастер-классе по битбоксу, попробовать свои силы в виртуальных гонках и поучаствовать в других активностях для детей и взрослых.

ООО «Аква Сити» - один из ключевых партнеров Банка УРАЛСИБ по ипотечному кредитованию. Для клиентов строительной компании, которые приобретают жилье в рамках ипотечного кредитования, Банк УРАЛСИБ предлагает выгодные условия обслуживания.

В августе Банк УРАЛСИБ второй раз за 2019 год снизил ставки по программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка при сумме кредита от 5 миллионов рублей включительно теперь составляет 9,2% годовых и распространяется на покупку строящегося жилья и рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми составляет от 5% годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями и ставками по ипотеке можно в любом отделении Банка УРАЛСИБ в Новосибирске, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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