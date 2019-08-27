«Сходил за хлебушком, называется»: в ночном ДТП пострадал покупатель магазина

СЕГОДНЯ 05:39 2019-08-27T06:07:48+03:00

Мужчина покупал продукты через окно магазина, когда в него на скорости врезалась «Лада»

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В Ленинском районе Новосибирска в ночном ДТП пострадал случайный покупатель магазина.

— Авария произошла сегодня около 2 часов ночи на Лесоперевалке. Автомобиль ВАЗ-2109 на высокой скорости влетел в магазин и сбил мужчину, который ночью через окно покупал продукты, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, у пострадавшего мужчины открытый перелом ноги. Подробности аварии сейчас уточняются.

Пользователи соцсетей также обсуждают произошедшее, сходясь во мнении, что ходить ночью в магазин, безусловно, опасно. Вот что они пишут в комментариях:

— Ничего себе, сходил за хлебушком, называется.

— Вот и ходи после этого в магазин.

— Продукты. В два ночи? Странненько.

— А врачи говорят, что ночью есть вредно.

"Лада" на полном ходу влетела в магазин на Лесоперевалке.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU