«Сходил за хлебушком, называется»: в ночном ДТП пострадал покупатель магазина
В Ленинском районе Новосибирска в ночном ДТП пострадал случайный покупатель магазина.
— Авария произошла сегодня около 2 часов ночи на Лесоперевалке. Автомобиль ВАЗ-2109 на высокой скорости влетел в магазин и сбил мужчину, который ночью через окно покупал продукты, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидца, у пострадавшего мужчины открытый перелом ноги. Подробности аварии сейчас уточняются.
Пользователи соцсетей также обсуждают произошедшее, сходясь во мнении, что ходить ночью в магазин, безусловно, опасно. Вот что они пишут в комментариях:
— Ничего себе, сходил за хлебушком, называется.
— Вот и ходи после этого в магазин.
— Продукты. В два ночи? Странненько.
— А врачи говорят, что ночью есть вредно.
"Лада" на полном ходу влетела в магазин на Лесоперевалке.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU