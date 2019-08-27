2019-08-27T06:07:48+03:00
Происшествия

«Сходил за хлебушком, называется»: в ночном ДТП пострадал покупатель магазина

Мужчина покупал продукты через окно магазина, когда в него на скорости врезалась «Лада»
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Новосибирска в ночном ДТП пострадал случайный покупатель магазина.

— Авария произошла сегодня около 2 часов ночи на Лесоперевалке. Автомобиль ВАЗ-2109 на высокой скорости влетел в магазин и сбил мужчину, который ночью через окно покупал продукты, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, у пострадавшего мужчины открытый перелом ноги. Подробности аварии сейчас уточняются.

Пользователи соцсетей также обсуждают произошедшее, сходясь во мнении, что ходить ночью в магазин, безусловно, опасно. Вот что они пишут в комментариях:

— Ничего себе, сходил за хлебушком, называется.

— Вот и ходи после этого в магазин.

— Продукты. В два ночи? Странненько.

— А врачи говорят, что ночью есть вредно.

"Лада" на полном ходу влетела в магазин на Лесоперевалке. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

"Лада" на полном ходу влетела в магазин на Лесоперевалке.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером детского гоночного турнира в микрорайоне Ясный Берег
Из-за долгов дочери пошли пешком: судебные приставы забрали «Хендай» у семьи из Бердска
И рыбку съесть: в Новосибирске судят контрабандиста, пытавшегося вывезти тонну икры в Казахстан
Не говорите СНИЛС! Новосибирцев предупреждают о девушках, выпрашивающих номера «зеленых карточек»
«Яндекс.Такси» протаранил «Ниссан» на перекрестке: пострадала женщина и глухонемой водитель
Лена Ленина попыталась предостеречь Собчак от свадьбы с Богомоловым
«Обычное замыкание?»: Новосибирцев испугало пламя на крыше электрички
Новосибирские парашютисты с «крыльями» впервые показали в воздухе ромб
Зато припарковался: в Новосибирске внедорожник влетел в гараж
Выжил в аварии: 93-летний ветеран войны выиграл бой со смертью
Плюшевый пациент: на прием к ветеринарам привели львицу
С аккордеоном под облака: новосибирский парапланерист поднял музыканта в небо