2019-08-27T05:22:02+03:00
Общество

Из-за долгов дочери пошли пешком: судебные приставы забрали «Хендай» у семьи из Бердска

Из-за своих долгов новосибирцам пришлось пересесть на общественный транспорт
Владимир ПТАШНИК
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Некоторым водителям пришлось остаться без машины за долги.Некоторым водителям пришлось остаться без машины за долги.Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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В понедельнтк, 26 августа судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД провели рейд на Бердском шоссе. Они проверяли водителей на имеющиеся задолженности. При помощи комплекса «Дорожный пристав», который в дорожном потоке искал машины должников, они остановили 50 автомобилей. У половины водителей оказались долги. Впрочем, некоторые расплачивались на месте — один мужчина заплатил 160 тысяч рублей через мобильный терминал приставов. Но некоторым водителям из-за своих долгов пришлось переквалифицироваться в пешеходов — судебные приставы забрали их машины.

— В число «везунчиков» попал водитель Toyota Noah, который не выплатил полмиллиона по кредитам, а так же владелец Renault Logan — он должен банку 200 тысяч рублей. Больше всего не повезло семье из Бердска — они ехали на Hyundai Elantra своей дочери, которая имела крупную задолженность. Теперь им придется возвращаться домой на общественном транспорте, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что все арестованные автомобили переданы на ответственное хранение представителям банков взыскателей. Если владельцы в ближайшее время не погасят долг, то их машины будут проданы в счет погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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