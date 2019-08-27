И рыбку съесть: в Новосибирске судят контрабандиста, пытавшегося вывезти тонну икры в Казахстан

СЕГОДНЯ 04:43 2019-08-27T04:43:23+03:00

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В Карасукский районный суд направлено уголовное дело о контрабанде икры в Казахстан, которую пытались вывезти через Новосибирск. Злоумышленника задержали на границе еще 8 ноября прошлого года. Мужчина купил морепродукты во Владивостоке и хотел провезти их на грузовике через границу, но его задержали в Новосибирской области. На контрольном пункте «Павловка», он через водителя передал сопроводительные документы, но пограничников они насторожили.

— Всего в грузовике было найдено 19,6 кеты и горбуши на общую сумму в 3 миллиона рублей, а так же более 1 тонны икры, стоимостью в 2,4 миллиона рублей. Во время проверки сотрудники Пограничного управления ФСБ установили несоответствие документов и товара. В итоге вся продукция была изъята, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Неудачливый бизнесмен обвиняется по статье — контрабанда стратегически важных ресурсов, т.е. незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU