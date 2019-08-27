2019-08-27T04:07:48+03:00
Общество

Не говорите СНИЛС! Новосибирцев предупреждают о девушках, выпрашивающих номера «зеленых карточек»

Они ходят по улице с бейджами якобы «Института социальных исследований»
Надежда ЯРКОВА
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Мошенники на улице выманивают у новосибирцев их номера СНИЛС.Мошенники на улице выманивают у новосибирцев их номера СНИЛС.Фото: Надежда ЯРКОВА
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Жителей Новосибирска просят быть внимательнее: в центре города появились девушки, которые просят у горожан их номера страховых.

— Возле здания по Вокзальной магистрали, 16 в Железнодорожном районе, ходят девушки-аферистки, и выспрашивают у прохожих номера СНИЛС. Ходят с бейджиками какого-то «Института социальных исследований». Это мошенники, которые получив ваш номер заветной «зеленой карточки», могут без вашего ведома перевести ваши пенсионные накопления в частные фонды,- поделился на своей странице в «Фейсбуке» житель Новосибирска Сергей Семенов.

Комментаторы оказались удивлены тому, что для перевода пенсионных накоплений мошенникам достаточно страхового номера, и теперь переживают за свои пенсионные накопления. Вот что они пишут в комментариях:

— Разве номера СНИЛС для такого перевода достаточно?!

— Эх, и никто их не останавливает.

— Пенсионные накопления? Вы пишите о накопительной части пенсии? Когда-то планируете ее получить? — спрашивает скептически настроенный комментатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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