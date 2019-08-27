«Яндекс.Такси» протаранил «Ниссан» на перекрестке: пострадала женщина и глухонемой водитель

СЕГОДНЯ 03:15 2019-08-27T03:37:30+03:00

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Серьезная авария с пострадавшими произошла в Кировском районе Новосибирска вечером в понедельник, 26 августа.

— На пересечении улиц Тульской и Ватутина столкнулись Subaru Impreza брендированный «Яндекс.Такси» и седан Nissan Cedric. Оба автомобиля ехали в сторону площади Маркса. Мостик тульский проезжаешь, там поворот налево в частники, второй участник шел на разворот, ну его и «Яндекс» не слабо так ударил, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В аварии пострадал водитель и пассажирка "Ниссана".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По его словам, женщина из «Субару» была госпитализирована с разбитым лбом и сотрясением мозга. На месте работали инспекторы ГИБДД.

По уточненной информации от очевидца ДТП, водитель «Ниссана» начал поворот на Тульскую через двойную сплошную, и в него въехал «Субару». От удара «Ниссан» развернуло, а «Импреза» лишилась передней части. За рулем «Субару» находился глухонемой водитель — он разбил голову. А вот его пассажирку, которой оказалась его мама, повезло меньше — женщину госпитализировали с травмами груди и руки.

На месте работали "скорая" и полиция.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU