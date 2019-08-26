2019-08-26T21:18:38+03:00
Общество

Лена Ленина попыталась предостеречь Собчак от свадьбы с Богомоловым

Модель считает, что этот брак может закончиться разводом
Алена КУЛЕШОВА
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Лена Ленина написала пост в соцсетях, в котором выразила беспокойство по поводу возможной свадьбы Собчак с Богомоловым. Фото: lenaleninaofficialЛена Ленина написала пост в соцсетях, в котором выразила беспокойство по поводу возможной свадьбы Собчак с Богомоловым. Фото: lenaleninaofficial
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Известная российская модель Лена Ленина опубликовала в своем Instagram пост, в котором она делится своими мыслями насчет предполагаемой свадьбы Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Сибирячка пишет, что беспокоится за телеведущую, потому что опасается , что этот брак может закончиться разводом с весьма неприятными последствиями.

— Меня это беспокоит, поэтому не сдержусь и выскажусь. Не мое дело, вроде бы, но уж очень легко самоидентификация срабатывает, когда одна известная блондинка стоит на пороге пропасти, а гражданский долг другой схватить ее за подол и оттащить от края, — пишет Лена Ленина на своей странице в соцсети. — Ксения собралась замуж за малознакомого старожилам шоу-бизнеса мужчину. А может, нам всем так нравилась их пара с Максимом, что перемены кажутся менее симпатичными? Но самое страшное то, что обычно, наоборот, является показателем к свадьбе — невеста сильно влюблена. Мне же, умудренной опытом разводов состоятельных подруг, этот факт кажется скорее тревожным. Ведь невеста намного богаче и известнее жениха, а значит, на лицо мезальянс. И, как и всегда с мезальянсами, итог может быть плачевным: развод с потерями материального и имиджевого характера. В общем, потом не говорите, что я не предупреждала!

Модель также подчеркнула, что не считает даже возможную беременность Ксении серьезным основанием для этой свадьбы. Ведь, как утверждает Лена Ленина, в наше время женщина-миллионер вполне способна сама вырастить и прокормить даже не одного ребенка.

Слова Лены не смогли оставить равнодушными пользователей соцсетей. Однако в комментариях под постом их мнения разделились. Некоторые поддержали девушку и согласились с ее мыслями, а некоторые посоветовали модели оставить жизнь Собчак в покое:

— Лена, вы правы на все сто процентов!

— Это же жизнь Ксении. Пусть она встречается, с кем хочет, не стоит ей завидовать.

— Мне кажется, вы правы. Вместе с Максимом Ксении было куда лучше.

— Собчак ведь умная женщина, ее просто так не используешь. А если люди счастливы друг с другом, то не стоит их обсуждать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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