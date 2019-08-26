«Обычное замыкание?»: Новосибирцев испугало пламя на крыше электрички

СЕГОДНЯ 20:18 2019-08-26T20:18:12+03:00

Люди, стоявшие на перроне, увидели, как на крыше электропоезда вспыхнуло пламя. Фото: кадр из видео

Изменить размер текста: A A

Новосибирцев испугал пожар, вспыхнувший на крыше электрички на железнодорожной станции «Обь». Люди, стоявшие на перроне, заметили, как на крыше электропоезда неожиданно загорелся огонь. Испуганные сибиряки сразу же начали снимать происходящее на видео и кричать пассажирам, чтобы они немедленно покинули вагон.

— Сегодня на станции «Обь» загорелась электричка, — написал в паблике «Инцидент Новосибирск» один из подписчиков. — Через некоторое время к вагону подошел машинист, некоторое время что-то рассматривал, а потом сел обратно в кабину. После этого электричка тронулась. По предварительной информации, никто не пострадал.

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к случившемуся. Однако, в комментариях под постом многие из них утверждали, что люди напрасно начали паниковать, ведь подобные замыкания периодически случаются на железнодорожных путях:

— Зачем так кричать? Люди разводят панику, не понимая ситуации!

— Скорее всего, это обычное замыкание.

— При таком сильном напряжении вполне могло просто закоротить пути.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="256" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728207" frameborder="0"></iframe> Сибиряков напугало пламя, вспыхнувшее на крыше электрички.

ИСТОЧНИК KP.RU