2019-08-26T17:58:43+03:00
Общество

Новосибирские парашютисты с «крыльями» впервые показали в воздухе ромб

По словам спортсменов, выполнить такую фигуру могут только настоящие профессионалы
Алена КУЛЕШОВА
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Парашютисты из Новосибирска впервые совершили групповой полет с помощью «костюма-крыльев». Фото: кадр из видеоПарашютисты из Новосибирска впервые совершили групповой полет с помощью «костюма-крыльев». Фото: кадр из видео
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Новосибирские парашютисты впервые выполнили групповой полет в специальных костюмах в «wingsuit» (костюм-крыло — прим.ред.) собрав фигуру ромб из четырех человек. По словам спортсменов, на территории нашего города такие прыжки еще никто не совершал.

— В эти выходные мы прыгали на аэродроме Мочище, все прошло удачно, у каждого спортсмена к амуниции была прикреплена специальная камера, получилось снять хорошее видео, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Колосов, один из членов команды. — Раньше летали так только индивидуально, тренировались перед работой в группе.

Прыгали спортсмены из самолета «ТВС-2МС» с высоты четырех километров. А скорость, с которой парашютисты летели вниз, составляла почти 170-180 километров в час.

— Работать в группе всегда особенно сложно, потому что для этого нужно уметь подстраиваться под других, — утверждает Дмитрий Колосов. — Нужно во время полета удерживать одинаковую высоту, скорость и положение тела. Поэтому такой прыжок могут выполнять только настоящие профессионалы.

В экипировку каждого спортсмена кроме специальных «крыльев» также обязательно входил парашют. Ведь успешно приземлиться, когда ты летишь с такой скоростью, с помощью одно только специального костюма нельзя.

— Этот полет у нас прошел очень хорошо, теперь планируем поднимать планку — увеличить количество парашютистов до десяти человек.

Парашютисты из Новосибирска впервые совершили групповой полет с помощью "костюма-крыльев".

ИСТОЧНИК KP.RU

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