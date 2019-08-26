Зато припарковался: в Новосибирске внедорожник влетел в гараж

СЕГОДНЯ 17:11 2019-08-26T17:23:16+03:00

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Серьезная авария произошла около семи вечера в Кировском районе Новосибирска. Водитель «Хонда Стэпвагон» с иностранными номерами поворачивал на парковку, когда внедорожник «Инфинити QX56» врезался в него.

- Удар был такой силы, что микроавтобус заехал в чужой гараж: машина проломила ворота стального бокса и встала внутри, - рассказывают в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Водителю «Хонды», считай, повезло: гараж был пустой. Чего не скажешь о владельце внедорожника: его выкинуло с дороги в кювет, где он врезался в не столь гостеприимное дерево.

- Пострадал один из водителей. От медицинской помощи он отказался. Второй водитель отделался лёгкими ушибами, - сообщает о состоянии участников ДТП группа «Спасатели МАСС».

Что стало причиной столкновения, предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU