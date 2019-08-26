Выжил в аварии: 93-летний ветеран войны выиграл бой со смертью

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-26T16:36:11+03:00

Ветеран улетел в кювет на Оке на трассе под Новосибирском. Фото: "АСТ-54"

Его машина слетела в кювет, но сам пенсионер практически не пострадал

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В Новосибирске утром в районе Гусиного брода произошла авария: водитель «Оки» не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что машина скатилась прямо в овраг.

— За рулем этого автомобиля сидел 93-летний пенсионер, ветеран Великой Отечественной войны, — написал в паблике «АСТ-54» один из подписчиков. — К счастью, закаленный в войне дедушка сильно не пострадал. Его увезли в больницу для обследования.

Очевидцы сообщают, что дедушка практически не пострадал при аварии. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей искренне беспокоились за состояние пожилого автомобилиста и желали ему здоровья:

— Продолжать водить машину в 93 года и даже не пострадать, улетев в кювет — очень круто!

— Здоровья дедушке!

— Вот как раньше людей жизнь закаляла. Дедушке скорейшего выздоровления!

ИСТОЧНИК KP.RU