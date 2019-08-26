Выжил в аварии: 93-летний ветеран войны выиграл бой со смертью
В Новосибирске утром в районе Гусиного брода произошла авария: водитель «Оки» не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что машина скатилась прямо в овраг.
— За рулем этого автомобиля сидел 93-летний пенсионер, ветеран Великой Отечественной войны, — написал в паблике «АСТ-54» один из подписчиков. — К счастью, закаленный в войне дедушка сильно не пострадал. Его увезли в больницу для обследования.
Очевидцы сообщают, что дедушка практически не пострадал при аварии. Фото: "АСТ-54"
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей искренне беспокоились за состояние пожилого автомобилиста и желали ему здоровья:
— Продолжать водить машину в 93 года и даже не пострадать, улетев в кювет — очень круто!
— Здоровья дедушке!
— Вот как раньше людей жизнь закаляла. Дедушке скорейшего выздоровления!
ИСТОЧНИК KP.RU