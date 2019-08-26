Плюшевый пациент: на прием к ветеринарам привели львицу

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-26T16:00:03+03:00

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О необычном пациенте, который пожаловал к ним на прием, ветеринары рассказали официальной группе ветклиники «БЭСТ». На фотографиях в посте видно, что на прием к ним пожаловала львица.

Как оказалось, на обследование ее привезли сотрудники гастролирующего цирка: они рассказали, что у африканской кошки случились судороги. Врачи не только ее осмотрели, но и успели сделать несколько снимков.

Львице пришлось дать снотворное. Фото: https://vk.com/vetbest

- Наш большой, но очень милый пациент, - подписали свои фотографии врачи в группе ветклиники.

Несмотря на то, что их пациентом стала хищница, на лицах у персонала нет и тени страха – только одни улыбки. Судя по фотографиям, львица тоже чувствовала себя хорошо и даже немного позировала перед камерой.

Кстати, чтобы осмотреть большую кошку, ветеринары дали ей снотворное: иначе проверить, что стало причиной судорог, было нельзя.

Как вам такая лапка? Фото: https://vk.com/vetbest

ИСТОЧНИК KP.RU