Лето уходит: в Новосибирск придут дожди и грозы

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-26T14:23:56+03:00

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Последние дни лета уже вряд ли смогут порадовать новосибирцев хорошей погодой. На ближайшую неделю синоптики обещают переменную облачность, временами дожди и грозы, а также сильный ветер.

— В Новосибирске 27 числа будет последний теплый день, температура воздуха будет достигать 26-28 градусов тепла, в городе будет переменная облачность, а порывы ветра будут достигать от 6 до 11 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В среду, 28 августа, температура воздуха опуститься до 19-22 градусов тепла, ночью может ожидаться гроза, днем будет без осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

На протяжении недели ожидается небольшая облачность, временами возможны дожди, скорость ветра будет достигать от 2 до 7 метров в секунду, атмосферное давление будет удерживаться на отметке 738-751 миллиметров ртутного столба.

В Новосибирской области также ожидается понижение температуры в среднем до 14-20 градусов тепла, преимущественная облачность и временами небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU